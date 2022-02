Ucraina: a Milano anche La Rappresentante di Lista in corteo contro la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al corteo milanese contro la guerra in Ucraina, tra le migliaia di partecipanti, anche il duo di cantanti concorrente al festival di San Remo, La Rappresentante di Lista. “Bisogna stare uniti quando manifestiamo, bisogna ritrovarsi per condividere dei temi che sono fondamentali per l’essere umano: la pace, dire no alla guerra e no alle armi. Il modo migliore è sentirsi vicini e non sentirsi soli, come probabilmente si stanno sentendo tanti nostri co-umani”. Lo ha detto la cantante Veronica Lucchesi, dopo che i manifestanti sono arrivati in piazza Duomo. In merito a “Ciao ciao”, la canzone portata al festival, nella quale vi è la frase “in città è scoppiata la guerra mondiale”, Lucchesi ha aggiunto che “non pensavamo all’Ucraina, ma l’artista generalmente fa questo: cerca di subodorare quello che c’è nel suo presente e quello che verrà. In qualche modo cerca di riportare una sensazione che sente nell’aria”. “Anche per esorcizzare le paure” ha aggiunto Dario Mangiaracina. “La musica serve anche a questo. La guerra in Ucraina ahimè non è l’unica guerra che c’è al momento”. (Rem)