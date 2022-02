Nato: la Germania rafforza il fianco orientale dell'Alleanza atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania rafforza il fianco orientale della Nato, dispiegando nel Mar Baltico e in altri Stati parte dell'Alleanza atlantica forze di terra, di mare e dell'aria. In questo modo, il Paese contribuisce all'azione di deterrenza avviata dal Patto atlantico a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A tal fine, la corvetta “Erfurt” e la nave-spia “Alster” sono state inviate nel Baltico. Già destinata alla componente navale della Forza di interposizione dell'Onu in Libano (Unifil) la “Erfurt” è salpata oggi da Wilhelmshaven per unirsi al Primo gruppo navale permanente della Nato (Snmg 1). La “Luebeck”, parte della missione dell'Alleanza atlantica nel Mar Egeo per il contrasto all'immigrazione illegale tra Turchia e Grecia, è stata assegnata al Secondo gruppo navale della Nato (Snmg 2). Il Comando per le operazioni delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) non prevede di sostituire la “Luebeck”, che farà rotta per il Baltico, con un'altra unità. Di fatto, la Germania sospende la partecipazione all'attività della Nato nell'Egeo. (segue) (Geb)