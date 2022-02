Nato: la Germania rafforza il fianco orientale dell'Alleanza atlantica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundeswehr ha, inoltre, inviato come rinforzi 360 unità di fanteria e sei obici a Rukla in Lituania, dove il proprio contingente detiene il comando a rotazione delle forze della Presenza avanzata rafforzata della Nato (Efp). È poi in corso di pianificazione il dispiegamento nel Paese di sistemi antiaerei leggeri Ozelot, insieme all'invio di una compagnia della marina per la protezione dei porti nella base navale di Klaipeda. In Slovacchia, la Bundeswehr dispiegherà un sistema missilistico Mim-104 Patriot e si appresta ad assumere il comando di un gruppo di battaglia della Nato di nuova costituzione. A tale forza, la Germania parteciperà inizialmente con una compagnia di cacciatori e con blindati Boxer. In una fase successiva, i cacciatori verranno avvicendati da un battaglione di granatieri corazzati (“Panzergrenadiere”), ossia fanteria meccanizzata. In Romania, infine, l'aeronautica tedesca (Luftwaffe) ha rafforzato con tre caccia Eurofighter Typhoon la partecipazione alla missione di polizia aerea che la Nato conduce in questo Paese e in Bulgaria. (Geb)