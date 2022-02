Ucraina: presidente Crimea, distrutta diga che impediva forniture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diga di cemento, costruita nel territorio della regione di Kherson nel 2014 per interrompere l'approvvigionamento idrico della Crimea attraverso l'omonimo canale, è stata distrutta da un gruppo di generi del ministero della Difesa russo. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il ​​presidente della Repubblica autonomia di Crimea, Sergej Aksjonov, confermando le informazioni fornite nei giorni scorsi dal ministero della Difesa russo. "I nostri militari hanno distrutto la diga costruita dai nazisti, che bloccava il canale della Crimea settentrionale", ha detto Aksjonov. Le attività per il ripristino regolare del flusso dell'acqua dal fiume Dnepr verso la Crimea sono ancora in corso", ha aggiunto il presidente. (Rum)