Ucraina: Marcucci (Pd), grazie di cuore ad ambasciatore Zazo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Poteva chiudere l’ambasciata, come hanno fatto altri. Non l’ha fatto per senso del dovere e per solidarietà. Un grazie di cuore all’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo. A lui, insieme ai ringraziamenti di Draghi, arrivino quelli di tutta l’Italia". Lo scrive su Twitter il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci. (Rin)