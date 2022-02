Ucraina: Fratoianni, profughi buoni e falsi? Salvini fa tristezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di Salvini di "distinguere fra profughi 'buoni' da accogliere e profughi 'falsi' evidentemente da ricacciare in mare, come sta facendo in queste ore, è moralmente inaccettabile e politicamente sciocco". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Questo "denota solamente quanto sia in difficoltà il leader leghista che peraltro continua con le sue posizioni ambigue e altalenanti a difesa evidentemente dei suoi amici del Cremlino - prosegue -. Quanta tristezza quando un politico cerca di imbrogliare le carte con lo scopo di non perdere consenso". (Rin)