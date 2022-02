Corviale: Municipio Roma XI, grazie a chi si è impegnato per questo risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Una giornata straordinaria per il Municipio Roma XI, per Corviale e per chi in tutti questi anni non ha smesso di credere nel Calcio sociale". Così su Facebook il presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi. "Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del Sindaco, Roberto Gualtieri, e del Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, abbiamo inaugurato il nuovo campo di calcio a 11. Un impianto sportivo di ultima generazione che ha permesso di riqualificare un'area fortemente degradata e che rappresenta, come ha detto il residente Mattarella, 'una straordinaria manifestazione di quello che emerge di positivo dalla società, in collaborazione con le istituzioni'. Grazie a tutti quelli che si sono impegnati per il raggiungimento di questo risultato e auguri a Massimo Vallati e alle ragazze e ai ragazzi del Calcio sociale che lo custodiranno, perché vince solo chi custodisce".. (Com)