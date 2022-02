Ucraina: "El Economista", in poche ore oltre 4 milioni di dollari di donazioni in cripotvalute a esercito Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito ucraino ha ricevuto in poche ore dall'inizio dell'invasione russa oltre 4 milioni di dollari (3,55 milioni di euro) di donazioni in criptovalute attraverso "Come Back Alive", un'organizzazione non governativa di Kiev. Come riferisce il quotidiano spagnolo "El Economista", solo nelle prime 12 ore del 24 febbraio i donatori internazionali hanno inviato quasi 675 mila dollari in bitcoin. Cifra che è stata incrementata sensibilmente da una donazione anonima di 3 milioni di dollari in criptovalute, particolarmente adatte alle raccolte fondi internazionali in quanto non rispettano i confini nazionali e sono in grado di resistere ai blocchi. Non esiste, infatti, un'autorità centrale che possa bloccare le transazioni in risposta, per esempio, alle sanzioni. Questo particolare modo di far arrivare le donazioni alle truppe ucraine è anche in risposta alla necessità di aggirare la legge marziale imposta da Zelensky in seguito all'avanzata delle forze russe, che limita l'accesso alle valute straniere così come i prelievi di denaro, ha spiegato "El Economista". (segue) (Spm)