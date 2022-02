Ucraina: ambasciatore Melnyk, ringraziamo il governo per il sostegno

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- L'Ucraina ringrazia il governo italiano per il sostegno finanziario, tecnico-militare e per la decisione di disconnettere la Russia dalla rete Swift. Lo ha detto l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, durante una conferenza stampa convocato presso la sede della missione diplomatica. "Ringraziamo i nostri partner in tutta Europa per averci aiutato con le persone che vogliono lasciare il Paese in questo momento e per averle accolte negli Stati europei", ha detto Melnyk. (Res)