© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Piazza Santi Apostoli a Roma alla manifestazione "per chiedere la fine della guerra in Ucraina", scrive su Twitter il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "Le sanzioni sono uno strumento necessario per colpire la Federazione Russa che ha dato il via a una guerra in maniera unilaterale. Sostegno e solidarietà al popolo ucraino. Si fermino le armi", conclude. (Rin)