- Italia e Ucraina sono in contatto "diretto e stretto". Lo ha detto l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, durante una conferenza stampa convocato presso la sede della missione diplomatica. "Apprezziamo il sostegno dell'Italia in questo difficile periodo e non crediamo che ci siano problemi nelle comunicazioni", ha detto Melnyk. (Res)