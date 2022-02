Ucraina: ministro Esteri Kuleba, al via preparativi per scollegare Russia da Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati avviati "i preparativi per scollegare la Russia" dal sistema di codificazione bancaria Swift. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, attraverso un post su Facebook. "Non è stata ancora emessa una decisione ufficiale, ma sono iniziati i preparativi tecnici per prendere una decisione e attuare questa sanzione", ha scritto Kuleba su Facebook. Stamane il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la Germania e l'Ungheria a sostenere la decisione di disconnettere la Federazione Russa da Swift. "Spero che Germania e Ungheria abbiano il coraggio di sostenere questa decisione", ha sottolineato Zelensky. (Kiu)