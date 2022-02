Ucraina: ambasciatore Melnyk, livello radiazioni a Chernobyl aumenta rapidamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di radiazioni provenienti dall’ex centrale nucleare di Chernobyl “è aumentato rapidamente” e la presa del sito da parte delle forze russe rappresenta una “minaccia di una catastrofe ecologica non solo in Ucraina ma in tutta l’Europa”. Lo ha detto l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, durante una conferenza stampa convocato presso la sede della missione diplomatica. Inoltre l’ambasciatore ha evidenziato che le navi russe “hanno attaccato delle imbarcazioni civili nel Mar Nero” e preso di mira “asili e orfanotrofi” violando lo statuto di Roma. “E’ difficile immaginare quali possono essere motivi per bombardare dei piccoli bambini”, ha aggiunto. (Res)