Libano: Del Col lascia l’Unifil, stabilità garantita nonostante violazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tramite il sottoscritto o la struttura che rappresento, c’è uno scambio di messaggi tra nord e sud della Blue Line (Libano e Israele). I miei referenti sono le autorità militari di entrambi i Paesi, così come quelle diplomatiche, i membri del Consiglio di sicurezza e le autorità governative”, afferma Del Col in merito al proprio ruolo svolto nei negoziati, sottolineando come il sistema “tripartito” sia messo in atto ogni sette settimane con una riunione nella quale il generale incontra i rappresentanti delle Forze armate libanesi e della controparte israeliana. “Ci riuniamo e cerchiamo di evitare un’escalation di tensione. Questo meccanismo funziona benissimo in quanto in 16 anni, al di la di tutte le dichiarazioni, la stabilità è stata garantita e questo non è poco”, ribadisce il generale, secondo il quale il rischio è “sempre dietro l’angolo”. (segue) (Res)