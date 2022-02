Libano: Del Col lascia l’Unifil, stabilità garantita nonostante violazioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli aspetti più significativi su cui dovrà concentrarti l’operato del suo successore, alla luce anche della situazione economica che sta attraversando il Paese, il generale Del Col afferma che qualità necessarie e fondamentali sono indipendenza e imparzialità. “Se sei indipendente ma soprattutto imparziale nessuno potrà mai accusarti di essere il figlio di qualcuno”, dichiara Del Col ricordando come la Risoluzione del Consiglio di sicurezza e il dialogo all’interno del Consiglio stesso siano “l’ombrello legale” che accompagna l’attività della missione. “Il mio consiglio è anche quello di seguire il percorso voluto fortemente da me per arrivare a una definizione della Blue Line che possa garantire un processo di normalizzazione che in futuro, se la politica lo desidererà, potrà diventare un processo di pace”, afferma Del Col, dicendosi ottimista anche sulla possibilità di risolvere le divergenze sui confini marittimi tra Libano e Israele. (segue) (Res)