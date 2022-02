Libano: Del Col lascia l’Unifil, stabilità garantita nonostante violazioni (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per quanto riguarda la fornitura del gas egiziano al Libano, attraverso Siria e Giordania, ci sono diversi aspetti da modificare soprattutto per quanto riguarda la politica sanzionatoria degli Stati Uniti”, ricorda il generale, secondo il quale i lavori sembrano tuttavia “ad un buono stadio di avanzamento”. “Questo serve per beneficio del Libano dal momento che il Paese vive una crisi difficile da comprendere ai nostri occhi”, ricorda Del Col, che definisce il Libano un “Paese ospitale, che sa cosa significa aprire le porte nei confronti dell’altro ma anche soffrire. E in questo periodo soffre molto”. (Res)