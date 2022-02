Ucraina: amministrazione di Mykolaiv, truppe russe hanno sfondato la direzione di Kakhova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe e i loro carri armati hanno sfondato dalla direzione di Kakhovka verso la città di Mykolaiv. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione regionale di Mykolaiv Vitalii Kim su Telegram, secondo quanto rilancia l'agenzia di stampa ucraina "Ukrinform". "Abbiamo ricevuto il comando di 'difesa a tutto campo'. Abbiamo informazioni che 12 carri armati hanno sfondato dalla direzione di Kakhovka e le forze nemiche li stanno seguendo", ha detto Kim precisando che sono in corso sforzi di mobilitazione completa per dotare il perimetro difeso dai militari ucraini di tutto il necessario. "Penso che dobbiamo costruire barricate nella città stessa per impedire ai veicoli di entrare in alcuni distretti. E' importante resistere finché non arriva la notte. Sono fiducioso che tutti insieme possiamo fare tutto ciò che serve per difendere la città", ha osservato Kim precisando che nessuno sta fuggendo e che tutti i servizi di emergenza, compresi i poliziotti restano in servizio. (Kiu)