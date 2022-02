Ucraina: principe William e consorte Kate, siamo con Zelensky e popolo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il duca di Cambridge e principe della famiglia reale britannica William insieme alla consorte, Kate Middleton, hanno condiviso un messaggio di sostegno al popolo ucraino questo pomeriggio. "Nell'ottobre 2020 abbiamo avuto il privilegio di incontrare il presidente (Volodymyr) Zelensky e la First lady per conoscere la loro speranza e ottimismo per il futuro dell'Ucraina", affermano su Twitter. "Oggi siamo con il presidente e tutto il popolo ucraino mentre combattono coraggiosamente per quel futuro", aggiungono. (Rel)