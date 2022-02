Ucraina: consigliere presidenziale, Kiev ha rifiutato di negoziare a quelle condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Oleksyi Arestovic, ha confermato che la parte ucraina ha rifiutato di negoziare con la Federazione Russa. "Le condizioni che la parte russa ha modificato tramite intermediari non ci soddisfano. Era un tentativo di costringerci alla resa. Abbiamo dato loro un segnale che i termini di un possibile trattato di pace sono possibili alle condizioni di Kiev, non di Mosca", ha detto Arestovic al sito "Strana.ua". In precedenza il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov ha affermato che Kiev si è rifiutata di negoziare con Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato ieri la sospensione delle operazioni militari russe in Ucraina in attesa dei negoziati, ha detto Peskov, ma Kiev si è rifiutata di farlo e le forze principali hanno continuato ad avanzare. (Kiu)