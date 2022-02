Ucraina: ministro Interno Croazia, arrivati i primi rifugiati attraverso canali privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati in Croazia i primi rifugiati dall'Ucraina. Lo ha reso noto il vice primo ministro croato e ministro dell'Interno Davor Bozinovic parlando con i giornalisti a Zagabria. "Finora, una dozzina di persone dall'Ucraina sono entrate in Croazia attraverso canali privati, contatti amichevoli e sono state ospitate in alloggi privati", ha detto Bozinovic ai giornalisti a Zagabria. Il ministro ha ribadito che la Croazia "ha la capacità di accogliere i rifugiati dall'Ucraina". (Seb)