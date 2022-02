Ucraina: De Corato (Fd'I), solidarietà contro attacco russo, Occidente sia unito a sostegno di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, ai banchetti di Fd'I al mercato di viale Papiniano, ho espresso la mia solidarietà all'Ucraina contro l'attacco russo. Come ha dichiarato la nostra presidente Giorgia Meloni è necessario che l'Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia, Riccardo De Corato, presente questa mattina ai banchetti di Fd'I al mercato di viale Papiniano a Milano per raccogliere firme per chiedere il ripristino dei militari di 'Strade Sicure' in città e per chiedere il presidenzialismo. (Com)