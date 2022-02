Ucraina: presidente polacco Duda, Ue conceda subito status di Paese candidato ad adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe accelerare il percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'Ue concedendo subito la status di Paese candidato. Lo ha affermato il presidente polacco Andrzej Duda, aggiungendo che anche l'Ucraina dovrebbe avere accesso ai fondi dell'Ue per la ricostruzione. "La Polonia sostiene un percorso rapido per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea", ha scritto Duda su Twitter. "Lo status di candidato dovrebbe essere concesso immediatamente e le trattative per l'adesione avviate immediatamente dopo", ha aggiunto. "Anche l'Ucraina dovrebbe avere accesso ai fondi dell'Ue per la ricostruzione. Questo è ciò che l'Ucraina merita" ha concluso. (Vap)