Ucraina: Sala, Milano farà la sua parte per dare supporto alle persone in fuga dalla guerra

- "Le immagini che arrivano dall'Ucraina scuotono le nostre coscienze, Milano farà la sua parte per dare un supporto a quanti sono in fuga dalla guerra". Lo scrive sui propri canali social il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore che da tempo sono attive in Ucraina a supporto dell'infanzia e delle persone più fragili. Presto daremo indicazioni a chi volesse attivarsi per dare una mano" ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo. (Rem)