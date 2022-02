Campidoglio: Gualtieri, sì a protocollo intesa con Regione per condividere dati protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa biennale tra Roma Capitale e Regione Lazio per la condivisione di informazioni e di metodologie e per lo sviluppo di "buone pratiche" nell'ambito della gestione territoriale e dei modelli di interazione digitale per la Protezione Civile. Lo si apprende in una nota del Campidoglio. L'accordo, che non prevede oneri contabili e di spesa per l'amministrazione capitolina, stabilisce in sostanza l'adesione di Roma Capitale al sistema informativo della protezione civile del Lazio attraverso l'apposito programma Seipci (Servizi integrati protezione civile), realizzato dall'Agenzia regionale di Protezione Civile. (segue) (Com)