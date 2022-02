Russia: Rosaviatsia limita voli compagnie aree bulgare, polacche e ceche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha limitato i voli delle compagnie aeree bulgare, polacche e ceche nel suo spazio aereo come contromisura alla decisione di questi Paesi di chiudere il proprio spazio aereo alle compagnie di bandiera russe. Lo ha reso noto l'Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia). Le restrizioni sono entrate in vigore alle 11 di oggi (ora italiana). Le restrizioni riguardano tutti i voli aeroporti verso la Russia o attraverso lo spazio aereo russo. I voli da questi Paesi possono essere effettuati solo su autorizzazione di Rosaviatsia del ministero degli Esteri russo. (Rum)