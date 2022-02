Ucraina-Turchia: colloquio tra Zelensky e Erdogan, focus su intervento militare russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto la presidenza turca su Twitter, secondo la quale la telefonata ha riguardato l'intervento militare della Russia in Ucraina e gli ultimi sviluppi. Erdogan ha inoltre espresso le sue condoglianze per i cittadini ucraini morti durante gli scontri e augurato una pronta guarigione ai feriti. “La Turchia sta lavorando per un’immediata dichiarazione di cessate il fuoco nel tentativo di prevenire ulteriori perdite di vite umani e danni all’Ucraina”, conclude la dichiarazione.(Tua)