- La propaganda russa è "uscita dai binari e ipotizza che l'Ucraina si stia preparando a sganciare una 'bomba sporca' sul territorio russo". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Questo è un finto malato. L'Ucraina non ha armi nucleari, non svolge alcun lavoro per crearle o acquisirle. Siamo un membro responsabile del Trattato di non proliferazione nucleare", aggiunge Kuleba.(Kiu)