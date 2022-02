Ucraina: Serracchiani (Pd), regole sanitarie per profughi in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho segnalato al ministro Speranza che iniziano ad arrivare in Italia familiari di lavoratori e lavoratrici ucraine partiti qualche giorno fa in fuga dal loro Paese: si pone la necessità di stabilire tempestivamente delle regole per l'accoglienza anche dal punto di vista sanitario. Oltre naturalmente all'allestimento di quanto necessario per un'ospitalità dignitosa ai profughi, su cui il governo è allertato". Lo rende noto la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora, alla luce delle prime avvisaglie, nelle Regioni del Nord-Est e segnatamente del Friuli Venezia Giulia, dell'esodo dei rifugiati ucraini. "Bisogna stabilire da subito delle regole - ha ribadito la parlamentare - dando al più presto precise istruzioni ai prefetti, in primo luogo nelle Regioni al confine orientale come il Friuli Venezia Giulia" precisando che "dal primo marzo non ci sono più restrizioni per l'ingresso da tutti i Paesi e quindi è sufficiente il vaccino o il tampone negativo".(Rin)