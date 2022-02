Ucraina: fonti stampa, Turchia non ha promesso chiusura Mar Nero a navi da guerra russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che la Turchia avrebbe chiuso lo stretto del Bosforo e dei Dardanelli alle navi da guerra russe. Lo ha riferito il portale web “Middle East Eye”, citando un alto funzionario turco. "Il presidente Erdogan non ha promesso di chiudere lo stretto", avrebbe detto il funzionario, secondo il quale la Turchia non ha ancora preso la decisione di chiudere lo stretto alle navi russe. Secondo il quotidiano il tweet di Zelensky potrebbe essere stato un modo per forzare la mano alla Turchia. La dichiarazione arriva dopo una telefonata tra Erdogan e Zelensky. "Ringrazio il presidente e il popolo turco per il loro forte sostegno. Il divieto di passaggio delle navi da guerra russe nel Mar Nero e il significativo sostegno militare e umanitario all'Ucraina sono oggi estremamente importanti. Il popolo ucraino non lo dimenticherà mai!”, ha affermato Zelensky su Twitter. In base alla Convenzione di Montreux del 1936, la Turchia ha il controllo sul passaggio delle navi tra il Mediterraneo e il Mar Nero.(Res)