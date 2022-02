Imprese: Onorato (Tirrenia) a Salvini, anch'io attendo che magistratura vada a fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anch'io mi auguro che la magistratura vada a fondo sull’intera vicenda analizzando i rapporti tra Salvini e Grimaldi, le dichiarazioni registrate del finanziere Antonello di Meo in cui afferma che Grimaldi finanzia la Lega, l’operato del Mise e dei suoi commissari". Così Vincenzo Onorato replica in una nota alle dichiarazione di Salvini che in giornata aveva detto di non aver "piani per far fallire aziende, abbiamo un ministro dello Sviluppo economico che sta lavorando per salvare aziende. I complotti per far fallire aziende non sono la mia passione". (Com)