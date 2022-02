Russia: stampa locale, 5 contro-sanzioni potrebbero "far male all'Occidente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza sanzione potrebbe riguardare le esportazioni del palladio russo, che ha una quota nel mercato mondiale di circa il 50 per cento. Ne vengono ricavate parti per aeroplani, automobili, laptop, telefoni cellulari e altre apparecchiature. "Se smettiamo di vendere palladio all'Occidente e, allo stesso tempo, ai giapponesi, il prezzo delle apparecchiature aumenterà inevitabilmente e alcuni produttori falliranno", scrive l'articolo. La quarta sanzione potrebbe prevedere l'allontanamento delle aziende occidentali dalla Russia. "Ogni volta che i rapporti con l'occidente peggiorano, i nostri deputati chiedono di espellere McDonald's e Coca-Cola dal Paese, e allo stesso tempo di bandire social network e motori di ricerca", ricorda la "Komsomolskaja Pravda". La quinta sanzione, infine, potrebbe riguardare la chiusura dei cieli russi al transito delle compagnie occidentali. "La Russia, come sapete, occupa una parte considerevole di territorio. E se i voli dovessero aggirare il nostro Paese, diciamo, sulla strada da Amsterdam a Kuala Lumpur, il consumo di carburante e i prezzi dei biglietti aumenterebbero notevolmente. Diciamo che chiudiamo il cielo per le aziende olandesi e lo lasciamo aperto per le aziende malesi. Chi avrà biglietti più costosi, da chi si allontaneranno i clienti?", conclude l'articolo. (Rum)