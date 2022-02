Ucraina: ministro Esteri spagnolo, non risparmieremo nessuno sforzo per rientro 100 connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non risparmierà "nessuno sforzo" per riportare indietro i quasi 100 spagnoli che hanno deciso di loro spontanea volontà di rimanere in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Madrid, Jose Manuel Albares, in alcune dichiarazioni ai media dalla base aerea di Torrejón de Ardoz (Madrid), dove ha partecipato alle operazioni di spedizione di materiale sanitario di prima necessità in Ucraina. "La maggior parte di loro sono cittadini ucraini con nazionalità spagnola, o persone con profonde radici in Ucraina, che avevano la loro vita e le loro famiglie lì", ha detto Albares, evidenziando come la situazione sia "molto complessa, in uno scenario di guerra convenzionale e aperta". Il capo della diplomazia spagnola ha ricordato come il governo abbia fatto diverse raccomandazioni ai connazionali di fare rientro in patria e di aver mantenuto aperta l'ambasciata di Kiev "fino all'ultimo riducendo il suo personale sempre più". "Dobbiamo essere certi che l'Unione Europea e gli alleati della Nato prenderanno tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che la Nato è un'organizzazione "difensiva e non offensiva". (Spm)