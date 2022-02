Ucraina: a Milano partito Corteo contro la guerra, migliaia i manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano è partito il corteo contro la guerra e l’invasione russa in Ucraina. Migliaia di persone si sono riunite in piazza Castello intorno alle 15 e si stanno dirigendo verso il centro, diretti in piazza Duomo, con un’enorme bandiera della pace in testa. Alla manifestazione hanno preso parte collettivi studenteschi, centri sociali e sindacati di base. Tra i cori, “Fuori l’Italia dalla Nato” e “Fuori la Nato dall’Italia”. (Rem)