Imprese: Onorato (Tirrenia), da anni c'è strategia per farci fallire

- Nel silenzio "assordante che da oltre un anno caratterizza l’operato del Mise e le vaghe e pretestuose missive dei commissari in A.s. apprendo che i commissari di Tirrenia A.s. si appresterebbero a cercare di vendere il credito vantato nei nostri confronti di un non ben specificato 'fondo'. Personalmente ritengo che questa mossa consentirebbe al Mise e ai suoi commissari di scaricarsi delle proprie responsabilità sulla nota vicenda e di levarsi dal significativo empasse che loro stessi hanno creato". Lo scrive in una nota l'armatore di Tirrenia, Vincenzo Onorato. "Il consistente rischio è che dietro questo 'fondo' si celi il nostro concorrente Grimaldi e che comunque lo stesso voti sfavorevolmente il piano attestato in Tribunale e già peraltro accettato da banche e bondholders facendo così fallire la Compagnia, liberando così rotte e personale, un aggravio per un eventuale acquirente. Si è già visto che Grimaldi, dopo l’assegnazione della rotta in convenzione Napoli-Cagliari, ha disatteso la clausola sociale, prevista nel bando, e non ha assunto i circa 80 lavoratori Tirrenia nel silenzio assordante del governo e delle istituzioni", osserva. (segue) (Com)