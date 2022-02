© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della Lega, definitiva, assoluta, totale, "è la pace. La via è quella indicata dal Santo Padre: stop alle bombe e alla violenza, aiuti e accoglienza per chi fugge, sostegno alle istituzioni democratiche, dialogo, confronto e preghiera". Lo si apprende da fonti della Lega, che ribadiscono la "scelta di campo dopo l’ennesima e incredibile polemica innescata dal Pd in queste ore drammatiche". (Rin)