© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato oggi pomeriggio, alle 14 circa, all'interno di un campo incolto a Pomezia dove stava bruciando un'auto. La salma è stata trovata dai vigili del fuoco di Pomezia chiamati a spegnere l'incendio in via Laurentina, nei pressi della vettura, completamente bruciata. Sul posto, oltre al 118 sono presenti le forze dell'ordine per i rilievi di loro competenza.(Rer)