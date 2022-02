Ucraina: Erdogan invita Putin in Turchia per discutere della crisi in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato l’omologo russo Vladimir Putin ad Ankara per discutere della situazione in Ucraina. Lo ha reso noto l'emittente nazionale turca “Tgrt Haber”, secondo la quale Erdogan avrebbe rilasciato la dichiarazione in occasione di una riunione del partito Giustizia e sviluppo (Akp), al governo in Turchia. "In una conversazione telefonica con Putin, l'ho invitato in Turchia per normalizzare la situazione", avrebbe dichiarato Erdogan.(Tua)