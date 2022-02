Ucraina: Kadyrov, forze cecene schierate nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della repubblica autonoma cecena, Ramzan Kadyrov, ha annunciato che i combattenti ceceni sono stati schierati in Ucraina. In un vide pubblicato online, Kadyrov ha esortato gli ucraini a rovesciare il loro governo. Kadyrov si è anche vantato che le unità cecene finora non avevano subito perdite sottolineando che le Forze russe avrebbero potuto facilmente prendere le grandi città ucraine, inclusa la capitale Kiev, ma che il loro compito era quello di "evitare la perdita di vite umane". (Kiu)