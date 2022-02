Russia: stampa locale, 5 contro-sanzioni potrebbero "far male all'Occidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe, "se volesse", replicare alle sanzioni occidentali con delle "contro-sanzioni" capaci di incidere pesantemente sulle economie di quei Paesi. Lo scrive il sito del quotidiano "Komsomolskaja Pravda", riportando le opinioni di alcuni analisti economici russi. Il sito stila "una lista" di 5 ipotetiche sanzioni applicabili, che riguardano per lo più materie prime che vengono esportate da Mosca. Il sito precisa che la prima sanzione sarebbe naturalmente l'interruzione delle forniture di gas all'Europa. "Senza il nostro petrolio l'Europa, pur a malincuore, vivrà. Con il gas la situazione è diversa. Circa un terzo del mercato europeo del gas cade sulla Russia. L'Europa semplicemente non può farne a meno", scrive l'articolo. "L'Europa dipende completamente dal nostro gas. Non sarà in grado di resistere alla cessazione delle forniture di gas", ha detto l'economista Andrey Movchan a "Komsomolskaja Pravda". La seconda sanzione potrebbe riguardare l'esportazione di titanio dalla Russia verso Europa e Stati Uniti. "Motori e altri componenti per l'aviazione sono realizzati con questo metallo. Boeing acquista un terzo del titanio in Russia, Airbus due terzi. L'azienda russa Vsmpo-Avisma è leader mondiale nella produzione di titanio, occupa il 25 per cento del mercato mondiale e lo fornisce a 50 Paesi", spiega il sito ricordando che "a causa dell'operazione militare in Ucraina" la società britannica Rolls-Royce ha annunciato che smetterà di acquistare titanio russo per i suoi motori aeronautici. "Le dichiarazioni di Rolls-Royce hanno una certa sfumatura di populismo. In futuro, quando il conflitto si placherà e le parti, ad esempio, si siederanno al tavolo dei negoziati, la posizione di Rolls-Royce potrebbe cambiare radicalmente. Dopotutto, i concorrenti possono trarre vantaggio dall'assenza di un leader di mercato, aumentare i prezzi per i clienti", ha osservato Evgeny Kogan, docente presso l'Alta scuola di economia di Mosca. (segue) (Rum)