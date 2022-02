Ucraina: Nannicini (Pd), costo sanzioni non può ricadere su più vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "La libertà non ha prezzo: non c'è punto di Pil che tenga per fermare Putin. Ma il costo non può ricadere sui più vulnerabili. Le sanzioni internazionali vanno accompagnate da politiche redistributive anche temporanee (leggi: tasse per chi ha di più e sussidi per chi ha di meno)". Lo scrive su Twitter il senatore del Partito democratico, Tommaso Nannicini. (Rin)