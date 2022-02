Ucraina: colloquio tra Macron e le presidenti di Georgia e Moldavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Georgia, Salome Zourabichvili e la presidente della Moldavia, Maia Sandu. I colloqui, riferisce una nota dell’Eliseo, hanno offerto l'opportunità di fare il punto sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sulle risposte della comunità internazionale all'aggressione russa. Il presidente francese ha ribadito la sua determinazione a sostenere i partner nel vicinato orientale dell'Unione Europea contro ogni tentativo di tensione e destabilizzazione. La Francia, ha dichiarato, è con la Moldavia e la Georgia per difendere la loro sovranità e sicurezza. Macron ha quindi invitato Zourabichvili a Parigi per un incontro all'inizio della prossima settimana. (Frp)