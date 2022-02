Ucraina: la situazione a Kiev, anticipato il coprifuoco, carenza di cibo e beni di prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strade di Kiev sono ormai quasi vuote. Questa mattina il sindaco della capitale ucraina ha dichiarato che i treni della metro hanno interrotto le corse ma che alcune stazioni rimarranno aperte per permettere ai cittadini di rifugiarsi. Nella stazione di Kreschyatyk, poco distante da Piazza Maidan, ci sono decine di persone ormai accampate, alcune anche coni materassi e i figli piccoli al seguito. I negozi sono quasi tutti chiusi ed è sempre più difficile trovare cibo e ogni genere di prodotto. I pochi passanti si affrettano perché le sirene antiaereo risuonano sempre più frequentemente e nessuno vorrebbe trovarsi in strada durante un bombardamento. Anche per questo il coprifuoco è stato esteso e, da oggi, non sarà più possibile circolare dopo le 17, la comunicazione ufficiale riporta che chiunque sarà trovato a circolare senza un permesso sarà considerato “un nemico”. Le truppe russe stanno provando a sfondare in diversi punti. Da nord ancora non sono riusciti ad entrare e stamane, dopo 24 ore di combattimenti, il ministero della Difesa ucraino ha annunciato la sconfitta delle truppe nemiche nei pressi di una delle centrali idroelettriche più importanti della città. Per ora, infatti, i servizi fondamentali (acqua, luce, gas, telefono) continuano a essere attivi, ma si teme un’interruzione da un momento all’altro. Nel quadrante sud-ovest ci sono stati violenti scontri nella zona di Zhuliavny, vicino all’aeroporto, dove dei blindati russi sono stati distrutti dalle truppe regolari ucraine. Nelle stesse ore un palazzo residenziale è stato colpito da un ordigno ed ora è in fiamme. Sul corso Peremohu le forze di difesa territoriale (civili e paramilitari) hanno respinto l’offensiva di blindati russi colpendoli con bombe molotov. Nelle zone periferiche della città alcuni ponti sarebbero stati fatti saltare per limitare l'avanzata dei russi, mentre in città il ministero della Difesa conferma che tutte le infrastrutture di collegamento sono pienamente sotto il controllo ucraino.(Kiu)