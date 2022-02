Ucraina: Emirati a Consiglio sicurezza Onu, necessaria immediata cessazione delle ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Emirati Arabi Uniti chiedono un'immediata riduzione dell'escalation e la cessazione delle ostilità in Ucraina. È quanto rivelato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale “i recenti sviluppi in Ucraina minano la pace e la sicurezza regionale e internazionale”. Parlando al Consiglio di sicurezza Onu, l’ambasciatrice Lana Nusseibeh, rappresentante permanente degli Emirati presso le Nazioni Unite, ha sottolineato la disponibilità del Paese a lavorare con i membri del Consiglio di sicurezza per ottenere la riduzione dell'escalation e la cessazione delle ostilità. "Il risultato di questa votazione di oggi è stata una conclusione scontata, ma le strade per il dialogo devono rimanere aperte più urgentemente che mai e dobbiamo perseguirle insieme", ha affermato. (segue) (Res)