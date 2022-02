Ucraina: cardinale Bassetti, invito i credenti di tutte le religioni a pregare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza stampa al termine dell'incontro tra vescovi e sindaci del Mediterraneo a Firenze, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha parlato anche di Ucraina invitando "i credenti di tutte le religioni a pregare". L'alto prelato, citando Giorgio La Pira ha sottolineato: "La Pira diceva che la preghiera è più potente della bomba atomica. Se tutti i credenti si mettono a pregare - ha aggiunto - si crea un movimento di positività ed è la cosa più utile per ottenere da Dio la pace". Nel documento firmato oggi, dai sindaci e i vescovi del Mediterraneo, ha concluso, si dice un no più deciso alla guerra, la guerra non si deve fare: gli uomini devono dialogare, trattare, mentre i credenti di tutte le religioni devono pregare". (Civ)