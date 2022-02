Ucraina: Decaro (Anci), angoscia per ciò che accade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo questo momento di riflessione e di preghiera non può che essere attraversato dall'angoscia e dall'apprensione per ciò che sta accadendo in Ucraina - ha esordito il presidente dell'Anci Antonio Decaro, in chiusura dei lavori dell'incontro internazionale Mediterraneo Frontiera di Pace a Firenze, portando alla platea di palazzo Vecchio i saluti della comunità dei sindaci italiani -. L'aggressione militare russa rappresenta non solo la più pesante violazione del diritto internazionale ma anche la più aberrante negazione dei principi fondamentali della convivenza. Ancora una volta - ha proseguito - noi sindaci siamo in prima linea, pronti al dialogo e al confronto, portatori di esperienze che ci auguriamo possano arricchire il dibattito e offrire un valido contributo all'opera alla quale siamo stati chiamati in questi giorni: interrogarci sui temi che oggi ci chiamano in causa, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni. Temi che ritroviamo tra le premesse della Carta di Firenze - il documento che ha raccolto i risultati di queste giornate di lavoro - e che ci impegnano a una riflessione e a un'azione collettiva: il cambiamento climatico, la povertà e le disuguaglianze sociali, l'emarginazione, il diritto alla salute, la pace". (segue) (Rin)