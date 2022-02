Ucraina: Decaro (Anci), angoscia per ciò che accade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo Decaro ha affrontato il tema dell'emergenza sanitaria che ancora vede in difficoltà tante comunità, soprattutto quelle dei Paesi più poveri: "Abbiamo attraversato due anni incredibili, funestati da una pandemia che ha abbattuto le frontiere e ci ha messo tutti davanti a fragilità sconosciute e impensate. Alla luce di questa esperienza è ancora più importante impegnarci oggi per il riconoscimento di un diritto universale alla sicurezza sanitaria e alla protezione sociale che parta proprio dall'area Mediterranea. Siamo consapevoli del ruolo al quale siamo chiamati - ha concluso il presidente dell'Anci - siamo pronti a promuovere iniziative condivise che puntino a mobilitare tutte le risorse materiali e immateriali a nostra disposizione per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile a favore della cooperazione internazionale, del dialogo tra culture, tra popoli e tra religioni nel rispetto di ogni persona e con l'obiettivo di una più equa ripartizione delle risorse economiche e naturali. Se dagli incontri di questi giorni, se dall'auspicio di questa iniziativa potremo far giungere ai potenti della terra la nostra preghiera laica, cattolica, politica e sociale, allora la nostra presenza qui avrà avuto un senso e avrà assolto al suo compito: cominciare a costruire una cittadinanza comune, europea, mediterranea, mondiale, che ripudia tutte le guerre". (Rin)