Roma: Rocca (Fd'I), Gualtieri recuperi anche canoni palazzi comunali occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Oggi si parla molto dell'accordo tra Roma Capitale e Agenzia delle Entrate. Bene recuperare da chi non paga le tasse, ma fino ad oggi dal Sindaco Gualtieri non una parola o un'iniziativa sulle tante occupazioni illegali degli immobili di proprietà di Roma Capitale che peraltro non ha neanche contezza di tutto il suo patrimonio". È quanto dichiara in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "In più occasioni ho posto la domanda al primo cittadino, ma non ha mai avuto risposte. Le occupazioni abusive sono anch'esse un problema da risolvere per l'amministrazione, una sottrazione di beni che potrebbero essere messi a reddito e generare entrate. Quindi non muovere un dito significa tollerare un danno erariale. Comprendo come sia difficile per Gualtieri prendere posizione e soprattutto azioni, visto il luogo dal quale ha fatto partire la sua campagna elettorale ma le casse del comune devono essere tutelate tanto dagli evasori quanto da morosi e occupanti abusivi. Pongo nuovamente la domanda al Sindaco, chissà se risponderà con chiarezza o se preferirà il silenzio e quindi il mantenimento dello status quo". (Com)