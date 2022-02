Ucraina: Ev, Draghi istituisca unità crisi energetica, con gas russo finanziamo guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo alla manifestazione contro la guerra e per la pace, in Ucraina e non solo in Ucraina, in piazza Santi Apostoli a Roma. E' importante che Draghi abbia rivisto la posizione italiana ed abbia dato il suo consenso all'esclusione della Russia dallo Swift". Lo afferma il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, dalla piazza che prosegue: "Dobbiamo mettere in ginocchio l'economia di guerra perché quel gas che noi compriamo dalla Russia alimenta e finanzia l'industria bellica Russa: ogni giorno la Russia incassa 700 milioni di dollari dalla vendita del gas e petrolio e li investe in armi. Suggeriamo al premier Draghi di sostituire chi gli ha suggerito la parte dell'intervento sulla crisi energetica legata alla guerra, quella in cui afferma che le centrali a carbone saranno riaperte, qualcuno lo informi che le centrali a carbone in Italia non sono state mai chiuse". (segue) (Rin)