Ucraina: Letta, bene risposta unitaria Europa

21 luglio 2021

- "Dobbiamo continuare la mobilitazione e l’Europa deve essere unita come sta dimostrando". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo da remoto al XX Congresso dei Radicali Italiani, in corso a Roma. "Putin aveva scommesso in una differenziazione dei Paesi europei e sull’incapacità degli europei di prendere le posizioni e le misure più nette possibili", ha proseguito. "L’Europa fino ad ora sta invece rispondendo in modo unitario e fermo, nella maniera giusta", ha aggiunto. "Il superamento del confine ucraino è un fatto che non ha nulla a che vedere con le tensioni e i conflitti che abbiamo vissuto in questi vent’anni", ha chiarito evidenziando che questo va contro "la civiltà europea" e che "la scelta che Putin ha fatto consapevolmente cambia tutto". (Rin)