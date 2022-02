Ucraina: Onu, oltre 120 mila persone hanno già lasciato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 120 mila persone hanno lasciato l’Ucraina dall'inizio dell'invasione russa e circa 850 mila persone sono sfollate all’interno del Paese. Lo rende noto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Kelly Clements, palando in dichiarazioni rilasciate questa mattina alla “Cnn”. “Abbiamo avuto una crisi umanitaria nel paese negli ultimi otto anni e sta peggiorando molto. Oltre a 850 mila sfollati interni, principalmente nell'est, sappiamo che oltre 100 mila persone sono già in movimento”, ha detto parlando da Ginevra. “Oltre 120 mila persone sono andate in tutti i Paesi vicini. E devo dire che l'accoglienza che stanno ricevendo dalle comunità locali, dalle autorità locali, è eccezionale", ha detto Clements, aggiungendo che “fino a 4 milioni di persone potrebbero attraversare i confini, se le cose continueranno a peggiorare”. Secondo quanto dichiarato dal vice ministro dell'Interno polacco Pawel Szefernaker in conferenza stampa circa 100 mila persone hanno attraversato il confine con la Polonia da giovedì. (Nys)